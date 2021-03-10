Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı

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Son dakika: Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, toplam 4 reaktörden oluşacak ve tamamlandığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temelini attı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle törene katıldı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır' anlayışıyla bu alanda yapılan projeleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızda da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Hedefimiz enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan enerji sepetini ülkemize eklemektir.

"İŞLETME SÜRECİNDE 4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır. Akkuyu santralimizin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı düşünüyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Koronavirüs salgını bile bizi engelleyemedi.

"SAHADA ÇALIŞANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TÜRK"

Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu. Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. Büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.

NGS'nin siparişlerinin büyük bölümü Türk firmalar tarafından sağlanıyor. Değerli dostlar, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bugünü resmi bir törenle kutlama teklifinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnancım tamdır. Bu öncü projenin hayata geçirilmesi Türk-Rus partnerliğini daha da pekiştirecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'de yarım asrı aşan bir hayal daha gerçekleşme yolunda ilerliyor. Seneye dördüncü ve son reaktörün temelini de inşallah birlikte atarız. Türkiye yepyeni bir enerji ile tanışacak. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK"

Sürdürülebilir enerji arzının sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Akkuyu ile birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz. Ağır hava koşullarından dolayı birçok ülkede elektrik kesintileri oldu. Bu da Akkuyu gibi nükleer enerjinin önemini ortaya koydu. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde 35 milyar kw ile tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

"BERAT ALBAYRAK VE TANER YILDIZ'A TEŞEKKÜR"

İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz ter döküyor olacak. İşletmede ise 4 bin istihdamımız olacak. 14 uzmanımız saha ve montaj denetimlerine devam ediyor. Bu sayıyı yakın zamanda 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye nükleer enerji ile sınıf atlayacak. Nükleer teknoloji ile birlikte ekonomimize 6 milyar dolarlık bir katkı hedefliyoruz. Vizyonu ile Türkiye'yi nükleer enerji ile buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Emekleri geçen daha önceki bakanlarımız Sayın Berat Albayrak ve Taner Yıldız'a teşekkür ediyorum."