Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu
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Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu

10.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:21

Son dakika: TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelindeki işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %12,2 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile %43,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %49,9 OLDU

İş gücü 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık artış ile %49,9 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %24,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla %24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak %30,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %39,9 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %54,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,6'sı tarım, %21,1'i sanayi, %5,8'i inşaat, %54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %29,1 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,7 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,5 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13,4

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %13,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 226 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan azalarak %42,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 162 bin kişi artarak 27 milyon 115 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak %49,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 64 bin kişi azalarak 31 milyon 309 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %16,8 OLDU

Ocak ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,6 puan azalarak %28,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 5,1 puan azalarak %16,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu
Haber Yorumları (15)
GÜZEL: Nereye kadar bu yalanlar işsiz 1000 kişi azalmış benim etrafımda 5 tanıdığım var hepsi 1 yıldır işsiz benim gördüğüm kadarı ile azalma yok artma var yalan dolan
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ADANALIYIK: 1 yıldır işsizler var belki fazla olanlarda vardır. Balon haber. İşçi çıkarma yasağını kaldır da görelim, zaten satış yok mülk sahibi kiradan vazgeçmez devlet vergiden vazgeçmez, kazanç yok habire borçlanıyoruz, Allah yardımcımız olsun.
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CASPER: Sinirlar kevgire donmus,ipini koparan cezayirlisinden tutun,afgani Özbekistan suriyelisi ıraklı,afrikali,iranli ne ararsan var akın akın geliyorlar...özellikle büyük şehirlerde kucuk,orta halli esnafın isine geliyor kayıtsız mülteci çalıştırmak.kayitli kayıtsız 10 milyonun üzerinde bunların sayısı kim ne derse desin aga..Adli vakalar sosyal çöküntü bunları saymiyorum.yurt içi istihbarat terör operasyonlarında yakalananlar hep yabancı uyruklu..Haberin sonunda yasa dışı yollarla gelmiş olan vs sürekli.. eee yazık herkese yazık.. Bi umut buraya gelen o insanlarda yazık, gecinemeyen kendi milletine polisine askerinede yazık kardeşim..dış politikanizi Allah rızasına bi gözden geçirin..
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