Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti
Son dakika: Millilerden müthiş galibiyet! Konuk ettiği Rusya'yı geriden gelerek 3-2 mağlup eden ay yıldızlılar, rakibini tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başardı. Karşlaşmayı Rusya 10 kişi tamamladı.
UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 5. maçında Türkiye, grup lideri Rusya'yı konuk etti. Kırmızı beyazlılar, geriye düştüğü maçta rakibini mağlup etti.
Milli Takımımıza galibiyeti getiren goller 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın golleri ise 11. dakikada Denis Cheryshev ile 57. dakikada Daler Kuzyaev'den geldi. Öte yandan, deplasman ekibinde Andrey Semenov, 24. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Türkiye puanını 6'ya yükseltti. Grup lideri Rusya ise 8 puanda kaldı. Öte yandan Milliler, Rusya'yı tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 1: Mücadele Szymon Marciniak'ın çaldığı düdükle başladı.
Dakika 8: Sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Zabolotny'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
Dakika 10: Rusya, Cheryshev'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanatta kaptırılan topun ardından ceza sahasında bomboş topla buluşan Cheryshev'in vuruşu ağları havalandırdı.
Dakika 17: Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Dakika 24: Rusya'da Semenov, Cenk'e yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Dakika 26: Milliler, Kenan Karaman ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını ön direkte tamamlayan Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu.
Dakika 32: Milli Takımımız Cengiz Ünder'in golüyle 2-1 öne geçti. Cengiz'in ceza sahasının sağından uzak köşeye çektiği şut direğe de çarpıp ağlarla buluştu.
Dakika 38: Kullanılan köşe vuruşunun ardından Dzhikiya uzak direğe doğru giden topa hareketlendi, ama dokunamayınca top auta çıktı.
Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Millilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Dakika 51: Milliler Cenk'in penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
Dakika 57: Rusya, Kuzyaev'in golüyle yeniden farkı 1'e indirdi. Karavaev'in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı.
Dakika 62: Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şut üstten dışarı gitti.
Dakika 75: Rusya'da Karavaev'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Mert kurtardı.
Dakika 90+4: Karşılaşma Milli Takımımızın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.