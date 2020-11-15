Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti

Son dakika: Millilerden müthiş galibiyet! Konuk ettiği Rusya'yı geriden gelerek 3-2 mağlup eden ay yıldızlılar, rakibini tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başardı. Karşlaşmayı Rusya 10 kişi tamamladı.