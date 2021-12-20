Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, yaklaşık 19 milyon çalışanı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

BRÜT MAAŞLARIN 5 BİN LİRAYA KADAR KISMINDAN VERGİ ALINMAYACAK

Asgari ücretlilere yapılması planlanan vergi istisnasının 18,5 milyon çalışanı da kapsayacağını belirten Mustafa Elitaş, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği taktirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖNERGE VERİLECEK"

Elitaş, "Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanı'yla istişare ettik. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak. İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Asgari ücret zammı sonrası Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasının aksine, Meclis'e sunulan teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almadı. Birçok işveren, asgari ücretteki yüzde 50 artışa karşın, diğer çalışanlar için vergi avantajı getirileceği için artış oranına destek vermişti.

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