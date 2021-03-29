Son dakika... Tüm mahalleyi spor alışkanlığı kazandıran 'Hokeyci Kızlar' 1. Ligde

Bir son dakika haberine göre Geçtiğimiz günlerde Alanya'da gerçekleşen Hokey Kadınlar Salon 2. Lig Play-Off'larında Denizli temsilcisi Güney Eziler Spor Kulübü, finale kalarak 1. Lige yükselmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da gerçekleşen Hokey Kadınlar Salon 2. Lig Play-Off'larında Denizli temsilcisi Güney Eziler Spor Kulübü, finale kalarak 1. Lige yükselmeye hak kazandı. Eziler Mahallesinin hokey oynayan çocukları, tüm mahalleliyi spora alıştırmalarıyla daha önce gündeme gelmişti.

Denizli'nin Güney ilçesi Eziler Mahallesinde hokey oynayan çocukları daha önce tüm aileleri sporla tanıştırmalarıyla gündeme gelmişti. Türkiye Hokey Federasyonunun organizasyonunda 23-26 Mart 2021 tarihleri arasında Hokey 2. Lig Play-Off'ları Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynandı. Denizli temsilcilerinden 'Hokeyci Kızlar' olarak bilinen Güney Eziler Spor Kulübü sporcıuları, ilk maçında Gaziantep Nizip Kulübünü 12-0, ardından oynadığı maçlarda Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübünü 4-3, Trabzon Erdoğdu Spor Kulübünü 19-0 yenerek grubu birinci tamamladı. Yarı finalde iki Denizli takımı karşı karşıya geldi. Güney Eziler Spor Kulübü, Denizli Anadolu Pars Spor kulübünü 5-3 yenerek finale kaldı. Finalde Osmaniye ile 3-3 beraberlikle sonuçlanan maçta penaltılar sonucu play-off'ları ikinci tamamlayan Güney Eziler Kulübü adını 1. Lige yazdırdı. Takımın golcüsü Hatice Pekacar turnuva boyunca 21 gole imza atarak gol kralı oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı