Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi
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Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi

Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

04.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:33

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir."

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Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi
Haber Yorumları (6)
TAYFUN: kredi limitleride düşecek ozaman ondan yaptılar belli
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NURETTIN: ÇEKENI KENDI PAYIMA BDDK DALGA GEÇIY
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ERD: 60 ay olunca yaklaşık 2 kat faiz alıyor mantıklı
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