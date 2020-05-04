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Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu

04.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:21

Son dakika: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de, Nisan ayında %0,85 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise %10,94 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %1,55 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,90 ile giyim ve ayakkabı, %4,91 ile eğlence ve kültür ve %5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52 ile konut oldu.

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %1,83 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür ve %0,32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu

Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,27, AYLIK %1,11 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gerçekleşti.

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu

Ekonomi Manşet

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