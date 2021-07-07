Son dakika! TÜGİK Genel Başkanı Güral'dan iş insanlarına "yatırımlara odaklanma" çağrısı Açıklaması

Son dakika haber... Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, iş insanlarının salgın sürecindeki zorlukları geride bırakarak yatırımlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, iş insanlarının salgın sürecindeki zorlukları geride bırakarak yatırımlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sakarya Genç Girişimciler ve İş Adamları Derneği'nin (SAKARYAGİAD) Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlediği "Yeniden Başlıyoruz" programında konuşan Güral, Sakarya'nın kendileri için önemli bir şehir olduğunu ve bunu kente yaptıkları yatırımlarla gösterdiklerini belirtti.

Güral, bölgenin ekonomisine ve hareketliliğine güvendiklerini dile getirerek, iş insanlarının, ekonomiye, istihdama, şehre ve vatandaşlara katkı sunmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Güral, şöyle konuştu:

"Lütfen pandemi söylemlerini artık geride bırakalım, işimize odaklanalım, yatırımlarımıza devam edelim. Yatırım yapmaktan çekinmeyin, korkmayın. Pandemiyi yaşadık bir buçuk sene oldu, geride bıraktık, bırakıyoruz. Aşılanmayla hepimiz güç, kuvvet, moral bulduk. Ama artık bunları bir kenara bırakıp bizim tamamen yatırımlarımıza odaklanmamız lazım."

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise nitelikli Ar-Ge, inovasyon ve pazarlama gerçekleştiren insanları yetiştirmek için üniversite olarak iş insanlarıyla çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

TÜGİK yetkilileri ve kent protokolünden katılımın olduğu programda, SAKARYAGİAD Başkanı Zafer Bekdemir, Güral'a günün anısına hediye takdim etti. Program Güral'ın yeni üyelere rozet takmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek