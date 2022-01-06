Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor
Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Edin Visca, şehre geldi. Boşnak yıldız, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Bordo-mavili taraftarlar, Edin Visca'yı görmek için havalimanına akın etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alandaki karşılamanın ardından 31 yaşındaki oyuncu, kulüp binasına hareket etti.
18 NUMARAYI GİYECEK
Visca'nın yeni takımında giyeceği formanın numarası da belli oldu. Tecrübeli oyuncu, 18 numaralı formayı sırtına geçirecek.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO
Karadeniz ekibi, Edin Visca için Başakşehir'e 4.3 milyon euro ödeyecek. 3.5 yıllık anlaşma sağlanan yıldız oyuncu, 2021-2022 sezonunda 750 bin euro, kalan senelerde ise 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.
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