Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Edin Visca, şehre geldi. Boşnak yıldız, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Bordo-mavili taraftarlar, Edin Visca'yı görmek için havalimanına akın etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alandaki karşılamanın ardından 31 yaşındaki oyuncu, kulüp binasına hareket etti.

18 NUMARAYI GİYECEK

Visca'nın yeni takımında giyeceği formanın numarası da belli oldu. Tecrübeli oyuncu, 18 numaralı formayı sırtına geçirecek.

Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti

YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, Edin Visca için Başakşehir'e 4.3 milyon euro ödeyecek. 3.5 yıllık anlaşma sağlanan yıldız oyuncu, 2021-2022 sezonunda 750 bin euro, kalan senelerde ise 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Sergen Dağ
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title