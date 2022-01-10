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Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdi

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Son dakika: Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdi

SOL AÇIKTA DA OYNAYABİLİYOR

22 yaşındaki sol bek, kiralık olarak Trabzonspor formasını giyecek. Sol açıkta da görev yapabilen Puchacz, 10 kez de Polonya Milli Takımı'nın formasını giydi.

400 BİN EURO MALİYET

Trabzonspor'dan yapılan açıklama: "Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdi

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