Son Dakika: Trabzonspor, Eddie Newton'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Son dakika: Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Ligde istenen sonuçların alınamaması nedeniyle İngiliz teknik adam Eddie Newton'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton dönemi bitti.

Bordo-mavili kulüp, teknik direktör John Ikem Newton ile yolların ayrıldığını ve İngiliz teknik adama 333 bin euro olan alacağının ödeneceğini açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296 euro tutarındaki alacakları ödenecektir" denildi.

Süper Lig'de 7 hafta sonunda 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 18. sırada yer alıyor.