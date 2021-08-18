Son Dakika | Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Taha Akgül, TÜRASAŞ'ı ziyaret etti
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Son Dakika | Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Taha Akgül, TÜRASAŞ'ı ziyaret etti

Son Dakika | Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Taha Akgül, TÜRASAŞ'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı serbest stil 125 kiloda bronz madalyayla tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı serbest stil 125 kiloda bronz madalyayla tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

TÜRASAŞ Bölge Müdürü Atanur Karadağ'ı makamında ziyaret eden Taha Akgül'e, plaket ve bir dönem antrenmanlarını yaptığı Sivas Demirspor Kulübünün forması hediye edildi.

TÜRASAŞ'ın kendisinin evi, yuvası olduğunu belirten Akgül, "Burası emektar bir yer. Her zaman söylüyorum, buranın bizde emeği çok. Bölge Müdürümüz Atanur Karadağ'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında oldular. Kendisiyle de antrenman yapıyoruz. Müdürümüzü yabancı görmüyoruz. Güreş altyapısına önemli katkıda bulunuyor." dedi.

Taha Akgül'ün gönüllerin şampiyonu olduğunun ifade eden Atanur Karadağ, "Avrupa, dünya, olimpiyat ve gönüllerin şampiyonu Taha Akgül'ün gönlümüzdeki yeri anlık değişmez. Taha Akgül çocukluğundan itibaren bizim camiamızın ve kurumumuzun içerisinde bulundu. Şampiyonumuzun Sivas Demirspor'umuzun içerisinden çıkması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Taha Akgül kardeşime kazandığı bu başarıdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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