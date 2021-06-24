Son Dakika | Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
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Son Dakika | Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Son Dakika | Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tokat'ın Erbaa, Almus ve Turhal ilçeleri ile İstanbul, Muş, Siirt ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 1 kilo 4 gram sentetik uyuşturucu, 143,64 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika | Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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