Son Dakika | TFF ve kulüplerden Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı Son dakika habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Yapılan kontrol sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü futbolcusu ile Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de yayımladıkları mesajlarla Trabzonspor'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Kaynak: AA