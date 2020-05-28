Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlamasına karar verdi. TFF ayrıca, Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusunu reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

"KÜME DÜŞME KALDIRILSIN" BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak.

Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Türkiye Kupası kaldığı yerden devam edecek ve yarı final maçlarının rövanş fikstürü de bugün açıklanacak.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEK

Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:

- Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak

- Basın akreditasyonları kısıtlanacak

- Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek

(DHA)