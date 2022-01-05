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Son Dakika! 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen 3. doz aşısını olmayanlar statlara alınmayacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, Omicron varyantıyla birlikte yükselen vaka sayısı nedeniyle stadyumlara giriş için düzenleme yaptı. Buna göre 2 doz aşı olup üzerinden 180 gün geçenlere, hatırlatma aşısı yaptırarak stadyumlara girme zorunluluğu getirildi.

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omicron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başladı. Günlük vaka sayıları büyük bir artış yaşayarak 54 binleri buldu.

"HATIRLATMA DOZLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu da artan vakalar sonrası statlara giriş için yeni bir düzenlemeye gitti. TFF'nin yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

"3. DOZ AŞISINI OLMAYANLAR STATLARA ALINMAYACAK"

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)
UğuR DURAN:Corona ile mücadele yi aşı sayısına göre belirleyen Kıymetli yetkililerimizi kutluyorum. Her seferinde bu son aşı diyenler 5. aşıya geçtik hala kendini başarılı hissediyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Metin Demir:ölke futbolu diye birşey kaldımı yeni kararlar alıyorsunuz ölkenin yarısı gsli siz gsyi çökertmeye yemin etmiş bir topluluksunuz bizim için futbol gsnin uefa maçlarından başka anlam taşımıyor Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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