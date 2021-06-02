Son Dakika: TFF merakla beklenen kararı açıkladı! İşte yeni yabancı kuralı

Son dakika: TFF önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda kulüpler 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirebilirken ilk 11'de 8 yabancı oyuncu oynatabilecek. TFF yaptığı açıklamada Süper Lig'de oynayacak takım sayısını da netleştirdi. Buna göre, Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20 takım, 2022-2023 sezonunda 19 takım, 2023-2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralıyla ilgili kararını verdi. Gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 futbolcuya izin verilecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

YABANCI OYUNCU SAYISI GELECEK YILLARDA DÜŞECEK

"08.07.2020 tarihinde ilan edilen ancak pandemi koşulları sebebiyle 29.07.2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır. Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TFF 1. LİG'DE EN FAZLA 8 OYUNCU TESCİL EDİLECEK

TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

YERLİ FUTBOLCUYA TEŞVİK

Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecektir. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecektir. 2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacaktır. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verilmiştir.

SÜPER LİG, 18 TAKIMA DÜŞECEK

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda; Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.

ALT LİGLERDE DE TAKIM SAYISI DEĞİŞİYOR

TFF 1. Lig 2021 - 2022, 2022 - 2023 ve 2023 - 2024 sezonlarında 19 takım, 2024 - 2025 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır. TFF 2. Lig 2021 - 2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takım ve 2023 - 2024 sezonundan itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takım ile oynanacaktır. TFF 3. Lig ise 2021 - 2022 Sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takım, 2022 - 2023 sezonundan itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takım ile oynanacaktır.