Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
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Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor

Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Avaspi Yaylası, bölgenin terörden arındırılması ve devletin de destek vermesi ile 16 aileye ekmek kapısı oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Avaspi Yaylası, bölgenin terörden arındırılması ve devletin de destek vermesi ile 16 aileye ekmek kapısı oldu.

Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, terörden temizlenen yaylada 16 aileye 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık fidesi dağıtıldı. Üreticilere fideleri Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan dağıttı. Fideler dağıtıldıktan sonra Kaymakam Ahmet Solmaz üretici ile birlikte bahçelere fide ekti.

Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Solmaz, yürüttükleri sebzecilik projesi ile fideleri dağıtmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Avaspi Yaylası eskiden terör bölgesi olduğu için maalesef burada vatandaşlarımız kendi arazilerini değerlendiremiyordu. Çok şükür son dönemde güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları ile birlikte bu bölgeler terörden arındırılmış hale geldi. Biz de şu an devlet olarak vatandaşlarımızın kendi arazilerinde yeniden tarım ve hayvancılık ile uğraşmaları için projeler üretmekteyiz. Geçen yıl 7 üretici burada bahçesini kurdu, onlara fide desteği vermiştik. Bu yıl projemizi biraz daha genişleterek toplamda 16 üreticiye domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık şeklinde farklı çeşitlerde bölüştürerek 10 bin fide desteğinde bulunduk" dedi.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat inan, Avaspi Yaylasının yıllardır kullanılamayan boş arazilere sahip olduğunu söyledi. İnan, "Kaymakamlığımız ve müdürlüğümüz koordinesiyle çiftçilerimize destek olduk. Şu an o boş arazilerde yaklaşık 40 dönüm arsada üretim gerçekleştiriliyor. Bu destekle üreticilerimiz kendi ürettikleri organik ürünlerini Uludere pazarında veya bulunduğu yerlerde satarak hem kendi ekonomilerine hem de ilçe ekonomimize destek sağlamaktadır" diye konuştu.

Üretici Zeki Ürek de "Şu anda Avaspi Yaylamızda bahçe yapıyoruz. 2 yıldır Uludere Kaymakamlığımız ile Uludere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından destek alıyoruz. Bana bin adet fide desteği verildi. Salatalık, kavun, karpuz, domates, patlıcan gibi fide desteğinde bulundurlar. Onlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
Son dakika: Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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