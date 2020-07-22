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Son dakika... Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama başladı

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL (İHA) – Kargo ve taşımacılık sektöründe önemli bir değişim oluşturacak uygulama hayata geçti.

Son dakika... Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama başladı
22.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:05

İSTANBUL (İHA) – Kargo ve taşımacılık sektöründe önemli bir değişim oluşturacak uygulama hayata geçti. 'gelal' adı verilen uygulama kargoları aynı yöne giden kişilerle buluşturacak. Pandemi süreci ve sonrasında dijital platformlara olan ilginin artmasıyla uygulamanın yeni bir istihdam alanı oluşturması bekleniyor.

Kargo ve taşımacılık sektöründe yeni nesil taşımacılık uygulaması gelal hayata geçti. Aynı yöne giden kişiler sayesinde kargo taşımaları için gün ve saat sınırlamasını ortadan kaldıracağı belirtilen uygulamada; akşam saatlerinde, hafta sonunda ya da resmi tatillerde kargo teslimatı mümkün hale gelecek. Teknolojik altyapısı iki yılda tamamlanan uygulama ile kargolar, şubelere ya da aktarma merkezlerine uğramadan direkt alıcıya teslim edilecek. Göndericiler ve taşımacılar, kendi numaralarını paylaşmadan uygulama üzerinden anlık iletişim kurabilecek. Aynı yöne giden taşımacılar sayesinde kargolar, bir şehirden başka bir şehre bile birkaç saatte teslim edilebilecek. Alıcının evde olmadığı durumlarda kargolar, göndericinin belirlediği kişilere ya da güvenliğe teslim edilecek.

Uygulamanın yeni bir istihdam alanı oluşturması bekleniyor

Yapılan açıklamada; kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılması planlanan proje, 'gelal' ve 'gelal Taşımacı' olmak üzere temelde iki uygulamadan oluşuyor. gelal Taşımacı uygulaması, taşımacılara gideceği yere kargo götürerek para kazanma fırsatı sunarken, taşımacıların sisteme yüklediği tüm bilgi ve belgeler sıkı güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Güvenlik aşamasını başarıyla geçen taşımacıların sisteme kaydı tamamlanmış oluyor. Uygulama ile ek gelir elde etmek için bireysel üyelik ya da şirket üyeliği oluşturmak yeterli olacak. Bireysel üyelikte taşımacılar yaya olarak, motoruyla ya da aracıyla kazanç sağlayabilecek. Hali hazırda faaliyet gösteren kurye ve nakliye şirketlerinin yanı sıra kendi işini kurmak isteyen taşımacılar da sisteme kabul edilecek. Pandemi süreci ve sonrasında dijital platformlara olan ilginin artmasıyla uygulamanın yeni bir istihdam alanı oluşturması bekleniyor.

Kargoyu canlı izle

Ayrıca; uygulama göndericilere, 'canlı takip' ve 'temassız teslimat' gibi birçok özellik sunacak. Uygulama sayesinde göndericiler, kargolarını aynı yöne giden taşımacılarla sigortalı gönderiyor. Kargolar hemen yola çıkıyor ve aktarma merkezlerine uğramadan hijyenik koşullarda taşınıyor. Uygulamada göndericilere kurye, kargo ve nakliye seçenekleri sunuluyor. Gönderi ücretini şubelere gitmeden uygulama üzerinden öğrenilebiliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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