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Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisine son verdi

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Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisine son verdi

Son dakika: Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen müsabakada gülen taraf Gaziantep FK oldu. 3-2 kazanan Erol Bulut'un takımı, Konyaspor'un 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Geçen hafta hafta Trabzonspor deplasmanında 3-0'lık mağlıubiyet alan Gaziantep Fk, kendi seyircisi önünde ligin formda ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'u yenmeyi başardı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Caulker, 53. dakikada Muhammet Demir ve 86. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Konyaspor'un sayılarına ise 7. dakikada penaltıdan Guilherme, 72. dakikada Cikalleshi imza attı.

Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisine son verdi

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu sonuçla Gaziantep FK 18 puana yükselirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı. Gaziantep FK bu sezon evinde oynadığı 7 maçta da yenilmedi (5 galibiyet, 2 beraberlik.) İttifak Holding Konyaspor'un ise ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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