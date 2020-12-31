Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi
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Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi

31.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:57

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Tahkim Kurulu'ndan müjdeli haber geldi. Kurul, PFDK'nın verdiği 5 maçlık cezayı 4 maça indirdiğini duyurdu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası indirildi. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 5 maçlık cezanın 4 maça indirildiği belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/462 K.2020-2021/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.

"RAPORDAKİ İFADELER ALT SINIRDAN UZAKLAŞMAYI GEREKTİRECEK NİTELİKTE DEĞİL"

İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 76.maddesi 2. fıkrasının "Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır." şeklindeki düzenlemesi dikkate alındığında; "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından cezanın FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile verildi.

PARA CEZASI DA 42 BİN 500 TL'YE İNDİRİLDİ

Kurulumuzun yukarıda yer alan düzeltme kararının nazara alınması neticesinde cezaların birleştirilmesi suretiyle; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 55.500,00 TL para cezasının; 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 42.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi."

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi
Haber Yorumları (3)
TRABZONSPOR: FENERBAHÇE OLSA TÜM CEZALAR SİLİNİRDİ NEDE OLSA TÜRK FUTBOLUNU FENERBAHÇE YÖNETİYOR
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FENERASYON: NEDEN TÜRKİYEDE SADECE FENERBAHÇE KOLLANIRKİ NEDEN HER SUÇDA OLAYDA SADECE FENERBAHÇE AKLANIRKİ?
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YORUMCU: ALİ BAŞKANIN BİR YAKIŞTIRMASI VARDI. BİLMEM HATIRLARMIYIZ
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500
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