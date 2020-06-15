HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Kuşadası Gençlikspor play-off maçlarına hazırlanıyor

Son dakika haberi: Bölgesel Amatör Ligi (BAL) hedefleyen Kuşadası Gençlikspor futbol takımı çalışmalara başladı.

Son dakika spor: Kuşadası Gençlikspor play-off maçlarına hazırlanıyor
15.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:04

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) hedefleyen Kuşadası Gençlikspor futbol takımı çalışmalara başladı.

Korona virüs salgını öncesi Aydın Süper Amatör Futbol Ligi'nde grubunu ilk sırada bitirerek, Didimspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çine Madranspor ile birlikte play-off'a yükselen Kuşadası Gençlikspor, ilk maçında Didimspor ile berabere kalmış ve ardından maçlar koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenmişti.

1 Haziran'da başlayan yeni dönem kapsamında alınan önlemlerle birlikte ertelenen Aydın Süper Amatör Futbol Ligi'nde play-off maçlarının 18 Temmuz'da başlamasına karar verilmişti. Kuşadası Gençlikspor erteleme sonrası ilk play-off maçını 18 Temmuz'da deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yapacak. Kuşadası Gençlikspor Başkanı Yaser Doğan, tek hedeflerinin BAL ligine yükselmek olduğunu belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didimspor ve Çine Madranspor ile play-off mücadelesi veriyoruz. İlk maçımızda salgın öncesi Didimspor ile berabere kalmıştık. Yeni dönemde 5 maçımız daha kaldı. Verilen arada çok iyi hazırlandık. Hiçbir futbolcumuzu bırakmadık. Çalışmalarımıza başladık. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in de büyük desteğiyle BAL ligine çıkacağımıza inanıyorum " dedi.

Bu arada, Kuşadası Gençlikspor, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didimspor ve Çine Madranspor'un mücade verdiği Aydın Süper Amatör Futbol Ligi'nde play-off maçlarında ilk sırayı alan takım direk olarak BAL ligine yükselecek. Play-off'u ikinci tamamlayacak olan takım ile BAL liginden gelen Sökespor ile Play-Out karşılaşması oynayacak. Bu maçı kazanan takım da BAL ligine yükselecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Spor
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Spor
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Spor
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Spor
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Spor
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Spor
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Seda Sayan Sezen Aksu Ebru Polat
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Kuşadası Gençlikspor play-off maçlarına hazırlanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 10:38:53. #1.15#
title