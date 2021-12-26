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Son dakika spor: Isparta Emrespor farklı kazandı

Son dakika spor: Isparta Emrespor farklı kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 2. Grupta mücadele eden Isparta Emrespor, Konya temsilcisi Akşehirspor'la oynadığı maçı 5-0 kazandı.

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ISPARTA (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 2. Grupta mücadele eden Isparta Emrespor, Konya temsilcisi Akşehirspor'la oynadığı maçı 5-0 kazandı.

Emrespor, rakibini farklı mağlup etti. Kırmızı-siyahlıları galibiyete taşıyan golleri: 17 ve 82. Dakikalarda Ethem Özden, 59. Dakikada Sezer Döl, 61.dakikada Oğulcan Aktaş ve 85. Dakikada Bahri Arslanlı attı. Puanını 19'a çıkartan Emrespor, lider Sarayönü Belediyespor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. - ISPARTA

Son dakika spor: Isparta Emrespor farklı kazandı

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