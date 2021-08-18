Son dakika spor: Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım seçmeleri Bafra'da yapıldı

Bir son dakika haberine göre Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım seçmeleri, Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım seçmeleri, Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda yapıldı.

Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım seçmeleri, Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda yapıldı. Müsabakaya Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına müsabakaya katılan sporcular büyük başarılar elde etti. TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Bilge Alev, müsabakada attığı güzel skor ile milli takım baraj puanını aştı ve milli takım aday kadrosuna girmeyi hak etti. Başarılı sporcu daha önce de katıldığı birçok müsabakada madalya almış, Bafra'nın gurur kaynağı olmuştu. Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün bir diğer sporcusu Hilal Yılmaz ise atıcılık sporuna kısa süre önce başlamasına rağmen elde ettiği derecelerle, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi baraj puanını geçerek büyük bir başarıya imza attı. Hilal Yılmaz, kategori olarak yıldız bir sporcu olduğu halde gençler kategorisinde müsabakaya katılarak güçlü rakipleri ile mücadele etti.

Başkan Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının elde ettikleri başarılarla ilçe olarak gururlandıklarını belirterek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı