Son dakika spor: Hatayspor'un yeni transferi Kamil Ahmet Çörekçi, takımın vazgeçilmez oyuncusu olmak istiyor Açıklaması
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Son dakika spor: Hatayspor'un yeni transferi Kamil Ahmet Çörekçi, takımın vazgeçilmez oyuncusu olmak istiyor Açıklaması

Son dakika spor: Hatayspor'un yeni transferi Kamil Ahmet Çörekçi, takımın vazgeçilmez oyuncusu olmak istiyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni transferlerinden Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor'da çok forma şansı bulamadığını ancak yeni takımında çok çalışarak devamlı oynamayı hedeflediğini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni transferlerinden Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor'da çok forma şansı bulamadığını ancak yeni takımında çok çalışarak devamlı oynamayı hedeflediğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kamp dönemini tamamlayan Hatayspor'un 29 yaşındaki sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi, AA muhabirine, hedefini anlattı.

Kamil Ahmet, takımda ortamın çok güzel olduğundan bahsederek, "Takımın ortamı muhteşem, açıkçası bu kadar beklemiyordum. Burada aile havası var ve kendimi yabancı hissetmiyorum. Yeni katıldım ama sanki bir iki senedir bu takımda oynuyor gibi hissediyorum." dedi.

Akdeniz ekibinin geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdiğini ifade eden Kamil Ahmet, "Trabzonspor'da 4 yılım gerçekten güzel geçti. Hatayspor da geçen sene güzel ve başarıl bir sezon geçirdi. Bunun bir tık daha iyisini hocamız istiyor. İnşallah bunun devamı bu sene gelir. Genç, dinamik ve deneyimli oyuncularımız var. İnşallah bu sene de güzel geçecek." diye konuştu.

"Artık devamlı oynamak istiyorum"

Kamil Ahmet Çörekçi, bordo-mavili kulüpte yeterince forma şansı bulamadığını hatırlatarak, yeni takımında uzun süreler forma giymek istediğini dile getirdi.

Hataysporlu futbolcu, "Ömer Erdoğan hoca o yüzden sağ olsun beni çok istedi ve ben de kıramadım. Ömer hocamı Eskişehirspor'dan tanıyorum. Sağ olsun buraya gelmemde onun büyük payı var. Bireysel olarak çok çalışarak artık devamlı oynamak istiyorum. Trabzonspor'da sık sık oynamıyordum inşallah bu sene sakatlıksız bir sene geçiririz." ifadelerini kullandı.

Başarılı olmanın çok çalışmaktan geçtiğini aktaran Kamil Ahmet, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, kesinlikle bu sene, Avrupa kupalarına katılmak. Geçen sene Hatayspor, herkese şok gibi geldi ve ne kadar iyi performans ortaya koyduğunu gösterdi. Gerçekten burada çok yetenekli oyuncular var. Burada önemli olan oynamak ve sürekli çalışmak. Bazen oynamadığın zamanlar olabilir ama bırakmayacaksın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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Son dakika spor: Hatayspor'un yeni transferi Kamil Ahmet Çörekçi, takımın vazgeçilmez oyuncusu olmak istiyor Açıklaması - Haberler Spor
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