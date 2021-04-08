Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti
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Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti

Son dakika spor haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ziyarette bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ziyarette bulundu.

İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya ile Taekwondo, güreş, tenis antrenmanlarını ziyarette bulunan İl Müdürü Yüksel, sporcularla sohbet ederek antrenörlerden takımların durumu hakkında bilgi aldı. İlçede faaliyet gösteren tesisleri incelemelerde bulunan Yüksel, sporculara malzeme desteğinde bulunacağını söyleyerek başarılarının devamını diledi.

Antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel'e yapacağı desteklerden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti
Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti
Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti
Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti
Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti
Son dakika spor: Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:12:18. #1.14#
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