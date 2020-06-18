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Son dakika spor: Gevrek makamında şampiyonları ağırladı

Son dakika haberleri: Almanya'ya Teakwondo dalında sayısız madalya kazandırarak Rio Olimpiyatlarına katılan Almanya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ispartalı Rabia Bachmann ile 2017 dünya şampiyonu olan Alman tekvandocu eşi Alexander Bachmann Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'i makamında ziyaret etti.

Son dakika spor: Gevrek makamında şampiyonları ağırladı
18.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:49

Almanya'ya Teakwondo dalında sayısız madalya kazandırarak Rio Olimpiyatlarına katılan Almanya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ispartalı Rabia Bachmann ile 2017 dünya şampiyonu olan Alman tekvandocu eşi Alexander Bachmann Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'i makamında ziyaret etti.

Almanya Milli takım sporcusu Alexander Bachmann 2021 Olimpiyat oyunlarına İzmir Çeşme'de hazırlanan Taekwondo Türk Milli Takım kampına davet edildi. Kampa katılmak için ülkemize gelen Alman Milli Sporcu Alexander Bachmann eşi Rabia Bachmann'ın memleketi Isparta'da misafir oluyor. Sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmalarını beğenen Alman Milli Sporcu Alexander Bachmann eşi Rabia Bachmann Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Murat Gevrek, Rabia - Alexander Bachmann çiftinin Dünya ve Avrupa'daki üstün başarılarından dolayı kutladı. İl Müdürü Murat Gevrek'in Rabia - Alexander Bachmann çiftine Ispartalı sporcularına rol model olmaları ve deneyimlerini anlatmaları için İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde sporcularla bir araya gelmelerini istedi.

İl Müdürü Gevrek'in isteğine olumlu karşılayan Rabia - Alexander Bachmann çifti ilimiz Taekwondo sporcularıyla bir araya gelerek, denetimlerine anlatacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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