Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sözer, Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi hızlı ve mücadeleli bir maç oldu. Fenerbahçe kuvvetli bir takım. Bu galibiyete çok sevindik. Yeni yıla büyük hedeflerle başladık. Bu galibiyet çok değerliydi. Takımı tebrik etmek lazım. Her zaman galibiyet için oynuyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Pasa dayalı bir oyun sistemi kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Sözer, "Pas oyunu yapmamız lazım. Zaman lazım. Hedefimiz her maçı kazanmak. Takım her zaman isteklerimizi sahada gösteriyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik." şeklinde görüş belirtti.