Son dakika spor: Bellona Kayseri'de transferler devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: Bellona Kayseri'de transferler devam ediyor

Son dakika spor: Bellona Kayseri'de transferler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Destiny Slocum ve Litvanya oyuncu Egle Siksnuite renklerine bağladı.

Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Destiny Slocum ve Litvanya oyuncu Egle Siksnuite renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2 transfer birden. Coach Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bellona Kayseri Basketbol son olarak Arkansas forması giyen 24 yaşındaki Destiny Slocum ve İzmit Belediyespor forması giyen 30 yaşındaki Egle Siksnuite ile anlaştı. Her iki oyuncu ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda umutlu. - KAYSERİ

Son dakika spor: Bellona Kayseri'de transferler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Necati Şaşmaz Prens William İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Rıza Çalımbay Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika spor: Bellona Kayseri'de transferler devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:28:05. #1.14#

title