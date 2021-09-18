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Son dakika spor: Başkan Uz; "Transferlerde sorumluluk bana ait"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika spor: Başkan Uz;

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yapılan olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Uz, güven tazeledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yapılan olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Uz, güven tazeledi. "Bu takım bizim" diyerek destek çağrısında bulunan Uz, yapılan transferlerde sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtti.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye tek liste ile giren Mehmet Uz, bir kez daha başkan seçildi. Kongrede konuşma yapan Başkan Uz, bütün transferlerin sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Uz, "Biz bu kutlu göreve daha yeni geldik ama daha da güçlenmek için Denizli'mizin en büyük markası olan Denizlispor'umuzu daha ileriye taşımak adına bu kongreyi gerçekleştiriyoruz. Bize olan destek ve güvenin farkındayız. Gösterilen bu teveccüh için minnettarız. Ben ve arkadaşlarım bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren öncelikli hedeflerimiz vardı. Bunlar transfer yasağının kalkması Bunlar transfer yasağının kalkması yeni sözleşmelerin iki artı bir olarak yapılması ve ligde kalmak. Kulübümüz bu hedefler doğrultusunda ilerlemektedir. Bunun dışında ilk beş maçta puan alamayacağımızı hesaplamıştık. Başta sayın hocam Serhat Gülpınar olmak üzere ekibime ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu hususta ellerinden geleni yapıyorlar ve yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"Transferlerde sorumluluk bana ait"

"Gerçekleştirdiğimiz transferlerde yanlış varsa hepsinin sorumluluğu benimdir" diyen Uz, şöyle konuştu:

"Transfer sürecine katkılarından dolayı Hikmet Olgun ve Necip İrdem beylere teşekkür ediyorum.

Göreve başladığımız gün bir bütçe belirledik. Bu kısıtlı bütçeyle en iyisini yapmak için elimizden geleni yaptık. Bu konuda hata yapma şansımız da yoktu. Yabancı futbolcu konusunda bu sezon yedi oyuncu bulundurabiliyoruz. Önümüzdeki sezonda beş yabancı oyuncu oynatabileceğiz. Bu sezon 1997 doğumlu beş oyuncu oynatmamız gerekiyor. Seneye de 99 ve üstü beş oyuncu oynatabileceğiz. Transferlerimizi bu doğrultuda gerçekleştirdik. İlerleyen zamanlarda reklam ve sponsorlukları almaya başlayacağız. Herkesten isteğimiz bu takıma destek vermesi. Çünkü bu takım bizim. O yüzden bu sezon 'Bu Takım Bizim' sloganımızla hedefimize yürüyeceğiz. Unutmayın ki bu şehir bizim bu takım bizim. Alt yapıda da önemli atılımlar yapacağız. Amacımız alt yapıdan futbolcu yetiştirmek, yeni yetenekleri keşfetmek olacak. Taraftarlarımızın bundan hiçbir şüphesi olmasın" - DENİZLİ

Son dakika spor: Başkan Uz; Transferlerde sorumluluk bana ait

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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