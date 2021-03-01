Son dakika spor: Badmintoncular puan için İsviçre yolcusu
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Son dakika spor: Badmintoncular puan için İsviçre yolcusu

01.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:26
Son dakika spor: Badmintoncular puan için İsviçre yolcusu

Son dakika haberleri... Milli badmintoncu Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kota Puan Müsabakaları kapsamında İsviçre'nin Basel kentine yapılacak olan YONEX Swiss Open 2021 Badminton Turnuvasına katılacak.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kota Puan Müsabakaları kapsamında İsviçre'nin Basel kentine yapılacak olan YONEX Swiss Open 2021 Badminton Turnuvasına katılacak. Milli badmintoncular bugün hava yoluyla İsviçre'ye hareket etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, sporculara başarılar dileyerek, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında tek bayanlarda kota alan sporcumuz Neslihan Yiğit'in İsviçre'deki puan turnuvasında Dünya sıralamasında yerini daha üst sıralara taşıyacağına inanıyorum. Tek bayanlarda diğer sporcumuz Aliye Demirbağ da kota almasına rağmen kota sistemi gereği tek sporcumuz olimpiyatlara gidebilecek. Bizlere bu imkanı veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum. Sporcularımıza da eleme müsabakasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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