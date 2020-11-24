Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı

Son dakika: Fenerbahçe rahat kazandı! Türkiye Kupası 4. tur maçında sarı lacivertliler, konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta 2 gol atan Thiam, galibiyetin mimarı oldu.