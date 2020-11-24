Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı
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Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı

24.11.2020 22:46 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:04

Son dakika: Fenerbahçe rahat kazandı! Türkiye Kupası 4. tur maçında sarı lacivertliler, konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta 2 gol atan Thiam, galibiyetin mimarı oldu.

Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 41. ve 68. dakikada Mame Thiam, 63. dakikada Dimitrios Pelkas ve 74. dakikada Ademi'den geldi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip kupada adını bir üst tura yazdırırken Sivas Belediyespor turnuvaya veda etti.

Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı
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