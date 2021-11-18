Son dakika... Siirt'te böbrek yetmezliği bulunan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Haberler
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Son dakika... Siirt'te böbrek yetmezliği bulunan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika... Siirt'te böbrek yetmezliği bulunan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Son dakika haber... Siirt'te böbrek yetmezliği tanısı konulan 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

ANKARA (AA) - Siirt'te böbrek yetmezliği tanısı konulan 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 yaşındaki N.T, böbrek rahatsızlığı nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tetkikler sonucu akut böbrek yetmezliği tanısı konulan N.T'nin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine sevki uygun görüldü.

Çocuk, yetkililerin görüşmeleri sonucu Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Son dakika... Siirt'te böbrek yetmezliği bulunan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Son dakika... Siirt'te böbrek yetmezliği bulunan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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