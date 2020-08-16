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Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United'ı geriden gelerek 2-1 mağlup eden Sevilla, finale çıkmayı başardı. İspanyol ekibi tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

16.08.2020 23:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:51

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Almanya'dadi yarı final mücadelesinde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Sevilla adını finale yazdırdı.

Sevilla'nın gollerini 26. dakikada Suso ile 78. dakikada Luuk de Jong atarken, United'ın tek sayısı ise 9. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.

Tarihinde 6. kez finale çıkan Sevilla, 6. defa kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

DİĞER FİNALİST PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Kupanın diğer finalisti Inter ile Shakhtar Donetsk arasında 17 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak maç sonrası belli olacak.

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Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı
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