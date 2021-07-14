Son dakika: Otobüs biletlerinde tavan ücret uygulaması başlatıldı! İşte mesafeye göre fiyat tablosu

Son dakika: Şehirler arası otobüs biletlerinde 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması başlatıldı. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası yolculuklarda bilet fiyatı 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yolcu potansiyelindeki artıştan dolayı fahiş fiyatların önüne geçmek için tavan ücret tarifesi belirledi.

3 AY GEÇERLİ OLACAK

Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası yolculuklarda tavan bilet fiyatı 144 lira, 651-700 kilometre arasında ise 174 lira olacak. 2000 kilometre ve üzeri yol mesafesinde bilet fiyatı için 441 TL belirlendi.

Otobüs bileti tavan ücretleri şöyle: