Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, ısınmada sakatlık geçirdi - Haberler Spor
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Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, ısınmada sakatlık geçirdi

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Son dakika: Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi ısınma sırasında kaleci Erce Kardeşler sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti. Kaleyi Arda Akbulut koruyacak.

Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi bir kabus daha yaşandı. Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi koruyacak kaleci Erce Kardeşler ısınmada sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı

"KALEYİ ARDA KORUYACAK"

Trabzonspor, Erce'nin yerine kaleyi Arda'nın koruyacağını açıkladı. Bordo-Mavililer'den yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı

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