Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz! Messi ve Ronaldo yine rakip - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz! Messi ve Ronaldo yine rakip

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United, Messi'nin takımı PSG ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen iki yaşayan efsane, kozlarını çok erken paylaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Messi'li PSG ile Manchester United'ın eşleşmesiyle tarihi rekabet yine alevlendi. Şampiyonlar Ligi zaferini hedefleyen iki futbolcu, çok erken karşı karşıya geldi.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz! Messi ve Ronaldo yine rakip

MAÇLAR ŞUBAT AYINDA

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

18 MART'TA ÇEKİLECEK

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart 2022'de çekilecek.

İşte eşleşmeler:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title