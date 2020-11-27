Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak

Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel pozisyonu için tercihlerin 1-7 Aralık tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığa 12 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Personel alımları mülakatsız bir şekilde merkezi yerleştirme ile yapılacak.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

12 bin personel alımının kadro dağılımına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" demişti.

TERCİHLER 1-7 ARALIK ARASINDA YAPILACAK

Konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de adayların tercih tarihlerini paylaştı. Aygün, tercihlerin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Aygün konu hakkında şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim"