Son Dakika! Sabah 6,40 İle Rekor Kırıp Ardından 5,80'lere Gerileyen Dolar Yeniden 6,05 Seviyelerine Yükseldi!

ABD ile devam eden gerginliğin ardından dolar bu sabah saatlerinde dolar 6.40 lirayı aşarak tarihi rekor kırmıştı.09:35'te saatlerinde ise dolar yeniden 5.80'li seviyelere gerilemişti. Dolar yeniden yükselişe geçti ve 6,05 seviyesine ulaştı.

DOLAR 6.25 SEVİYESİNE ULAŞTI

Saat 15.06 itibariyle dolar/TL 6,05 civarında işlem görüyor.

EURO 7 SEVİYESİNİN ALTINDA SEYREDİYOR

Euro/TL ise güne 7,4263 ile yeni zirveyi görmesinin ardından 7 seviyesinin altında seyrediyor.