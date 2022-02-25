Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Fransa'ya veren Rusya, Formula 1'den de darbe yedi. 2022 Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor.

Formula 1 yönetimi, Soçi'deki yarışın 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı. F1, Rusya'da yarış düzenlenmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

TÜRKİYE EKLENMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi finali elinden alınan Rusya'ya bir darbe de Formula 1'den geldi. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve yerine takvimde olmayan Türkiye Grand Prix'sinin eklenmişti. Formula 1 yönetimi bugün resmi hamlesini açıkladı. Rusya Grand Prix'si takvimden çıkartıldı.

Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor

"MÜMKÜN DEĞİL"

Formula 1, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri büyük bir üzüntü ve şokla izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı.

Haberler.com - Spor

Formula 1, Rusya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Brütüs:

Vermezler demiştim. Paris'e verdiler. Normal

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title