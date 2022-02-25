Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor

Formula 1 yönetimi, Soçi'deki yarışın 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı. F1, Rusya'da yarış düzenlenmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

TÜRKİYE EKLENMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi finali elinden alınan Rusya'ya bir darbe de Formula 1'den geldi. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve yerine takvimde olmayan Türkiye Grand Prix'sinin eklenmişti. Formula 1 yönetimi bugün resmi hamlesini açıkladı. Rusya Grand Prix'si takvimden çıkartıldı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Formula 1, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri büyük bir üzüntü ve şokla izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı.

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