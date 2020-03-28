Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son dakika: Eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı. Haberi duyuran eşi Işıl Reçber paylaşımında, "Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli takımımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane file bekçilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüse yakalandığı açıklandı. Eşi Işıl Reçber Instagram hesabından yaptığı açıklamada Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını duyurdu.

"SEMPTOMLAR BİRDEN BİRE GELİŞTİ"

Işıl Reçber'in paylaşımı: "Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin.

HASTANEDE KARANTİNAYA ALINDI

Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR"

TÜRKİYE'DEKİ SON KORONAVİRÜS DURUMU

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twtitter sayfasından Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son verileri paylaştı.

16 HASTA DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre ülkemizde bugün 16 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde salgından hayatını kaybeden sayısı 108'e yükseldi.

VAKA SAYISI 7 BİN 402'YE YÜKSELDİ

Bugün yapılan 7 bin 461 testin bin 704'ünün pozitif çıktığını duyuran Koca, vaka sayısının da 7 bin 402'ye yükseldiğini belirtti.

445 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe hasta sayısı ise 309:

ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ, ENFEKTE ORANI YÜKSELDİ

Bugünkü verilere göre, tespit edilen vakalarda ölüm oranı düne kıyasla düştü. Dün yüzde 1.7 olan oran, bugün yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Ancak yeni vaka sayısında yüzde 30'luk artış dikkat çekti. Dün toplam test sayısında (47.823) yüzde 11'lik enfekte oranı (5.698) gerçekleşmişti. Bugün ise bu yüzde 2'lik artışla yüzde 13 olarak kayıtlara geçti (55.464 testten 7.402 enfekte). Test sayısı artıkça enfektelerin oranının yükselmesi dikkat çekti.