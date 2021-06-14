Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı
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Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu.

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sputnik V böylece Çin ve Alman'ın ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü aşı olacak.

6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Bakan Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini belirtmişti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye'de aşının üretimi için VisCoran İlaç ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 97,6

Sputnik V aşısı, Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirildi. Enstitü, Rusya'da Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etti.

Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (3)
ORHAN KÖSE: üretince de ne millisi deniyor anlamak mümkün değil.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
SHEF : İşte şimdi Kimya, Biyoloji, Fizik ve Matematiğin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü aşı demek Fen demektir... Ama bizimkiler var yok edebiyat tarih,felsefe ayrıca vay efendim sol-sağ, laik- antilaik gibi boş boş işlerle başka ülkelerden aşı bekler olduk. Biz genel kültürü bilim saydık ve hale geldik. En iyi felsefeyi biz yaparız ama çarpım tablosunu da bilmeyiz....
Cevap Yaz 6 16 Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Yerli aşımız ne oldu , çivi bile üretemiyoruz benim sorduğum da soru mu yani dimi.
Cevap Yaz 41 53 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı - Haberler Ekonomi
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