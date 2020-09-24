Son Dakika: Rosenborg'a 1-0 yenilen Alanyaspor, kupa veda etti

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Norveç ekibi konuk olduğu Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, kupaya veda eden takım oldu.