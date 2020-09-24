Son Dakika: Rosenborg'a 1-0 yenilen Alanyaspor, kupa veda etti
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Son Dakika: Rosenborg'a 1-0 yenilen Alanyaspor, kupa veda etti

24.09.2020 21:48 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:04

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Norveç ekibi konuk olduğu Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, kupaya veda eden takım oldu.

Aytemiz Alanyaspor, ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında istediğini alamadı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda konuk olduğu Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın Rosenborg adına tek golü 59. dakika Anders Konradsen'den geldi. Norveç ekibinde golü atan Anders Konradsen, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Alanyaspor'da da 90. dakikada Khouma Babacar, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve temsilcimiz maçı 10 kişi tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, bu sonucun ardından turnuvaya veda eden takım oldu.

Son Dakika: Rosenborg'a 1-0 yenilen Alanyaspor, kupa veda etti
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