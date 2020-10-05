Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
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Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

05.10.2020 09:58 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:23

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 0,97, yıllık bazda ise yüzde 11,75 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,68 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,74 ile haberleşme, %6,91 ile giyim ve ayakkabı ve %7,55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, %15,09 ile sağlık ve %14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %0,07 İLE EĞİTİM GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,02 ile ev eşyası, %1,84 ile ulaştırma ve %0,93 ile konut oldu.

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,57, AYLIK %1,35 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,57 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,81 artış gerçekleşti.

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

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Haber Yorumları (32)
BJK: DAHA FAZLA ENFLASYON VAR
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DAVUT: Bakıyorum da herkes hükümetten şikayetçi, adamlar ne güzel çalışıyo ya.
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DQWD: ben şu en az her şeye bak en az diyorum en az sınırırı yukarısını saymıyorum
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