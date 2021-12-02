Son Dakika: PFDK, Göztepe maçında yaşananların faturasını kesti! İşte İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza

Fenerbahçe'de Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı, 2 maç müsabakalardan men cezası aldı. PFDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Buna göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

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