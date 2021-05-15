Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Pendik'te aşırı hızla seyir motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarptı.

Pendik'te aşırı hızla seyir motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pendik'te bulunan Ankara Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 CKG 837 plakalı motosikletiyle aşırı hızla seyir halinde olan Mustafa Zaimoğlu, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Havva Kaya isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen kadını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapatırken sağlık ekipleri tarafından Havva Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevredeki bulguları kayıt altına almasıyla birlikte, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören esnaf Ahmet Aktaş, "Aşırı hızla gelen motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın kadın sürüklendi. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı
Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı
PENDİK'TE EVDE YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
PENDİK'TE EVDE YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Pendik'te hız yapan sürücü, duraktan bekleyen aileyi ezdi
Pendik'te hız yapan sürücü, duraktan bekleyen aileyi ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 17:56:17. #1.15#

title