Son dakika... Pandemide internet kullanımı önceki yıla göre 28 dakika arttı
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Son dakika... Pandemide internet kullanımı önceki yıla göre 28 dakika arttı

05.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:07
Son dakika... Pandemide internet kullanımı önceki yıla göre 28 dakika arttı

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital dönüşümü hızlandırdı ve pek çok alanın işleyişini dijital ortama taşıdı.

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital dönüşümü hızlandırdı ve pek çok alanın işleyişini dijital ortama taşıdı. We Are Social'ın Digital 2021 raporuna göre, Türkiye'de günde ortalama internette geçirilen süre bir önceki yıla göre 28 dakika artarak 7 saat 57 dakika oldu. Bulaş riski nedeniyle görüşmeler online ortama taşınırken, uzmanlardan danışmanlık almak isteyenler de online platformlara yöneldi. Yerli danışmanlık platformu Edvays, son 6 ayda psikolojik danışmanlık, spor ve diyet, kişisel gelişim, girişimcilik ve hukuksal danışmanlık alanlarında toplam 20 bin dakika görüşmeye ev sahipliği yaptığını duyurdu.

İSTER GÖRÜNTÜLÜ İSTER YAZILI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Edvays Kurucusu Şafak Tozar, amaçlarının yalnızca bulaş riskini ortadan kaldırmak değil, alanında uzman kişilerden profesyonel destek almayı herkes için erişilebilir kılmak olduğuna dikkat çekerek platformun işleyişine ilişkin ayrıntıları paylaştı:

"İletişim yöntemi ne olursa olsun, tüm süreç ek bir uygulama gerekmeden Edvays altyapısı üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. İletişime geçilmek istenen uzmanların seçilerek gün ve saat belirlenmesi yeterli. Ardından randevu oluşturularak uzmanla görüşülebiliyor. Böylece tek tıkla profesyonel destek almak mümkün oluyor. Dileyenler uzmanlarla bir araya gelmek için 25 ya da 55 dakikalık görüntülü görüşme randevusu talep edebiliyor ya da görüşmeyi mesajlaşma yöntemiyle yazılı olarak da yapabiliyor. Bunların hiçbirini tercih etmeyen kullanıcılar, 'ücretli soru sorma'yı seçerek istediği uzmana bir soru sorma hakkı kazanıyor, sorulan soru 48 saat içinde yanıtlanıyor."

GLOBAL PAZARA DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Uzaktan görüşmenin iletişimin yeni normali olduğuna ve tüm dünyada kalıcı hale geleceğine değinen Şafak Tozar, Edvays olarak hedeflerine şu sözlerle değindi:

"Henüz 6 aylık yeni bir girişim olmamıza rağmen, son 6 ayda toplamda 20 bin dakikalık görüşmeye ev sahipliği yaptık. Psikolojik danışmanlık, girişimcilik, kişisel-kurumsal gelişim, hukuksal danışmanlık, spor ve diyet kategorilerinin öne çıktığı bu görüşmeler, özellikle gelişime önem veren büyük bir kitlenin tercihi oldu. Şimdiden online mentor ya da online uzman arayışında olan herkes için önemli bir buluşma noktası olarak konumlanan platformumuz, çok yakında globale açılmaya hazır hale gelecek. 6 ay boyunca yaptığımız çeşitli güncellemelerin ardından şimdi de yabancı dil desteği ve yurt dışındaki uzmanların kullanımı için geliştirdiğimiz yeni arayüzümüzle global pazara doğru emin adımlarla ilerliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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