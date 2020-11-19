Son dakika... OTSO Başkanı Şahin: "Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu"
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Son dakika... OTSO Başkanı Şahin: "Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu"

19.11.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:18

Son dakika ekonomi haberine göre OTSO Başkanı Şahin: "Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu" Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, artan faiz oranlarının yükselmesinin milli bir hareket olduğunu ifade ederek, "Bu durum hükumete olan güvenin devam ettiğini bir göstergesi" dedi.

OTSO Başkanı Şahin: "Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu"

ORDU - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, artan faiz oranlarının yükselmesinin milli bir hareket olduğunu ifade ederek, "Bu durum hükumete olan güvenin devam ettiğini bir göstergesi" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 475 baz puan artırarak, yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Yükselen faiz oranları sonrası dolar, euro ve altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, OTSO Başkanı Servet Şahin, faiz oranlarının yükselmemesi durumunda kur fiyatlarının daha da yükselişe geçeceğini, bu kararın yerinde olduğunu açıkladı.

"Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu"

Başkan Servet Şahin, açıklanan faiz oranları ile ilgili açıklamasında, "Bugün açıklanan faiz oranları, zaten serbest piyasada da faiz oranları 13 buçuk-14 civarındaydı. Makul bir faiz oranları. Zaten faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu, altın fiyatları uçup gidiyordu. Piyasada sanki bir sıkıntı varmış imajı oluyordu. Faizlerin normal yerine çekilmesi, dengeli kur fiyatları, dengeli altın fiyatlarını oluşturacağına inanıyorum. İsabetli bir karar oldu, ben bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu yapılan milli bir harekettir"

"Piyasa verilen mesaj, bir anda zaten kendini gösterdi" diyen Başkan Şahin, "Döviz, kur ve altın fiyatlarının düşmesi bir güven oluştuğunu gösteriyor. Bu durum hükumete olan güvenin devam ettiğini bir göstergesi. Bu yapılan milli bir harekettir" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin ayrıca, Suriye, Irak ve Azerbaycan'a olan desteklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösterdiğini, artık Orta Doğu'da sadece Amerika ve Rusya'nın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika... OTSO Başkanı Şahin: 'Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu'
Son dakika... OTSO Başkanı Şahin: 'Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu'
Son dakika... OTSO Başkanı Şahin: 'Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu'
Son dakika... OTSO Başkanı Şahin: 'Faizler yükselmeseydi kurun önü alınamıyordu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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