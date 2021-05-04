Son dakika! Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Son dakika! Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika! Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada yaralanan A.O. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların ev ve araçlarında yaptığı aramada av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile bıçak ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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