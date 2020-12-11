Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın ekim ayında 2 milyar 737 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon ABD doları açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon ABD doları oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon ABD doları artarak 1 milyar 267 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon ABD doları azalarak 1 milyar 576 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ekim ayında 6 milyar 533 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 2 milyar 929 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon ABD doları tutarında azalarak 1 milyar 335 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 488 milyon ABD doları azalarak 613 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 93 milyon ABD doları azalarak 31 milyon ABD doları olmuştur.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 270 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 50 milyon ABD doları ve 650 milyon ABD doları net borçlanma yapmışken, Genel Hükümet de 2 milyar 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon ABD doları net azalış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 995 milyon ABD doları ve 52 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 534 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 4 milyar 183 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."